Рост российской экономики на 2% по итогам года прогнозирует Герман Греф

16:52, 14 июня 2023, ПАИ

По итогам нынешнего года экономика России продемонстрирует рост около 2%, а в течение двух лет восстановится до прежних объемов, заявил глава Сбербанка Герман Греф в интервью РБК.

«Наш прогноз на этот год — экономика закончит ростом. Каким — пока сказать сложно, но наш прогноз — порядка двух процентов, и это хороший результат. В течение двух лет экономика восстановится до прежних объемов и показателей своего развития», — сказал Греф.

Одновременно он сообщил и о признаках возможной рецессии, а также о вероятности мирового экономического кризиса в ближайшие годы, что скажется и на российской экономике. «Но если снижающиеся темпы экономического роста в мире все-таки будут сохраняться и мы не увидим катаклизмов, то мы увидим, что в ближайшие три года российская экономика будет продолжать расти, потенциал у нее для этого есть», — уверен Греф.

Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников отмечал, что рост ВВП России в этом году может составить чуть более 1,2%.

7 июня президент России Владимир Путин также сказал, что ВВП страны в нынешнем году может вырасти на 1-2%. По его мнению, это может произойти, несмотря на общее замедление мировой экономики.