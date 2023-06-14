Начался ремонт двора на улице Западной в Пскове

16:57, 14 июня 2023, ПАИ

Начался ремонт дворовой территории на улице Западной, 11 в Пскове, сообщил у себя в Telegram-канале глава города Борис Елкин.

По его словам, двор большой, его огибают сразу шесть многоквартирных домов. «Из-за высокой стоимости ремонта разбили работы на этапы. В первую очередь входят два дома – Западная, 11 и Коммунальная, 52», – отметил он.

Контракт рассчитан на два года. На данный момент ведутся переговоры с подрядной организацией, чтобы весь объём работ выполнить в этом сезоне. «А это большая часть дворовых проездов, тротуаров, подходов к подъездам и выезд из двора под аркой!» – подчеркнул Борис Елкин и добавил, что по желанию жителей будет сделана парковка.

Ремонт дворовой территории идёт за счёт городских средств, уточнил глава города.