Профлидеры поддержали кандидатуру Михаила Ведерникова для участия в выборах губернатора Псковской области

18:29, 14 июня 2023, ПАИ

Заседание областного Совета профессиональных союзов состоялось в Пскове 14 июня. Глава облсовпрофа Игорь Иванов подвёл итоги трёх лет работы организации и вручил активистам грамоты, цветы и подарки. Также собравшиеся единогласно проголосовали за включение в итоговый проект постановления положения о том, что профсоюзы Псковской области и Совет профобъединения поддерживают кандидатуру Михаила Ведерникова для участия в выборах губернатора Псковской области.



Фото: Марина Колесникова / ПАИ

Фото: Марина Колесникова / ПАИ

Фото: Марина Колесникова / ПАИ

Фото: Марина Колесникова / ПАИ

Фото: Марина Колесникова / ПАИ

Фото: Марина Колесникова / ПАИ

Фото: Марина Колесникова / ПАИ

Фото: Марина Колесникова / ПАИ

Фото: Марина Колесникова / ПАИ

Фото: Марина Колесникова / ПАИ

Фото: Марина Колесникова / ПАИ

Фото: Марина Колесникова / ПАИ

Фото: Марина Колесникова / ПАИ

Фото: Марина Колесникова / ПАИ

Фото: Марина Колесникова / ПАИ

Фото: Марина Колесникова / ПАИ

Фото: Марина Колесникова / ПАИ

Фото: Марина Колесникова / ПАИ

Фото: Марина Колесникова / ПАИ

Фото: Марина Колесникова / ПАИ

Фото: Марина Колесникова / ПАИ

Фото: Марина Колесникова / ПАИ

Фото: Марина Колесникова / ПАИ

Фото: Марина Колесникова / ПАИ

Фото: Марина Колесникова / ПАИ

Фото: Марина Колесникова / ПАИ

Фото: Марина Колесникова / ПАИ

Фото: Марина Колесникова / ПАИ

Фото: Марина Колесникова / ПАИ

Фото: Марина Колесникова / ПАИ

Фото: Марина Колесникова / ПАИ

Фото: Марина Колесникова / ПАИ

Фото: Марина Колесникова / ПАИ

Фото: Марина Колесникова / ПАИ

Фото: Марина Колесникова / ПАИ

Фото: Марина Колесникова / ПАИ

Фото: Марина Колесникова / ПАИ

Фото: Марина Колесникова / ПАИ

Фото: Марина Колесникова / ПАИ

Фото: Марина Колесникова / ПАИ

Фото: Марина Колесникова / ПАИ

Фото: Марина Колесникова / ПАИ

Фото: Марина Колесникова / ПАИ

Фото: Марина Колесникова / ПАИ

Фото: Марина Колесникова / ПАИ

Фото: Марина Колесникова / ПАИ

Фото: Марина Колесникова / ПАИ

Фото: Марина Колесникова / ПАИ

Фото: Марина Колесникова / ПАИ

Фото: Марина Колесникова / ПАИ

Фото: Марина Колесникова / ПАИ

Фото: Марина Колесникова / ПАИ

Фото: Марина Колесникова / ПАИ

Фото: Марина Колесникова / ПАИ

Фото: Марина Колесникова / ПАИ

Фото: Марина Колесникова / ПАИ

Фото: Марина Колесникова / ПАИ

Фото: Марина Колесникова / ПАИ

Фото: Марина Колесникова / ПАИ

Фото: Марина Колесникова / ПАИ

Фото: Марина Колесникова / ПАИ

Фото: Марина Колесникова / ПАИ

Фото: Марина Колесникова / ПАИ

Фото: Марина Колесникова / ПАИ

Фото: Марина Колесникова / ПАИ

Фото: Марина Колесникова / ПАИ

Фото: Марина Колесникова / ПАИ

Фото: Марина Колесникова / ПАИ

Фото: Марина Колесникова / ПАИ

Фото: Марина Колесникова / ПАИ

Фото: Марина Колесникова / ПАИ

Фото: Марина Колесникова / ПАИ

Фото: Марина Колесникова / ПАИ

Фото: Марина Колесникова / ПАИ

Фото: Марина Колесникова / ПАИ

Фото: Марина Колесникова / ПАИ

Фото: Марина Колесникова / ПАИ

Фото: Марина Колесникова / ПАИ

Фото: Марина Колесникова / ПАИ

Фото: Марина Колесникова / ПАИ

Фото: Марина Колесникова / ПАИ

Фото: Марина Колесникова / ПАИ

Фото: Марина Колесникова / ПАИ

Фото: Марина Колесникова / ПАИ

Фото: Марина Колесникова / ПАИ

Фото: Марина Колесникова / ПАИ

Фото: Марина Колесникова / ПАИ

Фото: Марина Колесникова / ПАИ

Фото: Марина Колесникова / ПАИ

Фото: Марина Колесникова / ПАИ

Фото: Марина Колесникова / ПАИ

Фото: Марина Колесникова / ПАИ

Фото: Марина Колесникова / ПАИ





























































































В работе заседания приняли участие заместитель председателя СОП Псковский облсовпроф Андрей Стегний, руководитель фракции «Единая Россия» в Псковском областном Собрании депутатов Армен Мнацаканян, член Совета СОП Псковский облсовпроф, председатель Псковского облпотребсоюза Николай Тесля.

С докладом о деятельности организации выступил председатель областного Совета профсоюзов Игорь Иванов. Все эти годы организация занималась укреплением единства профсоюзов, решала вопросы повышения благосостояния работников и членов их семей, защищала трудовые права и интересы членов профсоюзов, содействовала оздоровлению трудящихся и развитию системы охраны труда.

В частности, Игорь Иванов подчеркнул конструктивное взаимодействие с социальными партнёрами, органами власти, партиями и общественными организациями, сотрудничество с которыми ведётся на разных уровнях и в разных форматах.

«Реальное построение эффективной системы социального партнёрства стало основой нашей работы в 2020-2023 годах», – отметил Игорь Иванов, подчеркнув, что 2023 год объявлен Годом укрепления и развития соцпартнёрства.

Плановую системную работу с органами власти демонстрирует также диалог с главой региона.

«Нам удалось создать систему взаимозаинтересованного диалога с губернатором Псковской области Михаилом Юрьевичем Ведерниковым, координатором областной трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений Верой Васильевной Емельяновой, а также с региональными отраслевыми комитетами», – отметил Игорь Иванов, подчеркнув, что за отчётный период было проведено 14 заседаний областной трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, на которых рассматривались важные вопросы, касающиеся социально-экономической и трудовой сферы.

Как проинформировал профлидер, в этом году на заседании комиссии был рассмотрен вопрос о развитии социального партнёрства в Псковской области.

Так, с ноября 2021 года по март 2023 года соглашения подписаны в 24 муниципальных образованиях области из 26.

«Учитывая, что мы очень тесно работаем с Михаилом Юрьевичем Ведерниковым, и нам ещё многое предстоит сделать, я предлагаю в проект постановления в основной доклад внести пункт о том, что профсоюзы Псковской области, Совет профобъединения поддерживают кандидатуру Михаила Юрьевича Ведерникова на должность губернатора Псковской области», – отметил Игорь Иванов.

Совет облсовпрофа единогласно проголосовал за постановление.

Финальной частью мероприятия стало торжественное награждение профактива. Так, за активную работу в профсоюзах почётной грамотой Псковского облсовпрофа награждён член профсоюза Псковской областной организации профсоюза работников народного образования и науки РФ, депутат Псковского областного Собрания депутатов Андрей Маковский. Благодарности СОП Псковский облсовпроф удостоены члены первичной профсоюзной организации Псковского областного института повышения квалификации работников образования (ПОИПКРО) в лице Ирины Щигоревой. Благодарственным письмом от имени председателя партии «Справедливая Россия – За правду!» Сергея Миронова награждён трудовой коллектив ЗАО «Псковская швейная фабрика «Славянка». Также цветы и подарки вручили именинникам членам президиума Валентине Редькиной, Наталье Малышевой и Игорю Иванову.

Не оставили без внимания на кануне профессионального праздника и медиков – поздравления прозвучали в адрес главврача Псковской областной инфекционной больницы Анастасии Повторейко, начальника отдела госслужбы комитета по здравоохранению Псковской области Ирины Жаворонковой и председателя Псковской областной организации профсоюза работников здравоохранения РФ Анжелики Шундер.

Напомним, Псковский областной Совет профсоюзов – одна из крупнейших общественных организаций в регионе. В её состав входят 16 отраслевых профсоюзов и одна первичная профорганизация. Общая численность членов профсоюзов около 45 тысяч человек. Всего на территории области 639 первичных профсоюзных организаций.