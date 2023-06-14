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Общество

Администрация Пскова поздравила медработников с профессиональным праздником

И. о. заместителя главы администрации Пскова Алексей Несмашный поздравил медработников Псковской городской поликлиники № 1 от имени главы Пскова Бориса Елкина с наступающим профессиональным праздном – Днём медицинского работника, сообщается в телеграм-канале администрации Пскова.

Фото здесь и далее: телеграм-канал администрации Пскова

Отметим, что День медицинского работника празднуется ежегодно в третье воскресенье июня.

«Ваш необходимый труд бесценен так же, как жизнь и здоровье людей, которых вы спасаете и лечите, дарите им полноценную жизнь, возможность радоваться каждому новому дню! Желаю, чтобы в вашей жизни не было бед и невзгод, а удача, везение и успехи сопутствовали в вашей важной нелегкой работе. Крепких сил вам, самообладания, оптимизма, уважения, почёта и благополучия!» – пожелал Алексей Несмашный.

Отметим, что в Псковской городской поликлинике работает свыше 500 сотрудников. В настоящее время учреждение обслуживает 153 тысячи жителей Пскова.

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