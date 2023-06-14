Работа студентов ПсковГУ вышла во второй тур Всероссийского конкурса молодёжных исторических проектов

18:23, 14 июня 2023, ПАИ

Работа студентов третьего курса института гуманитарных наук и языковых коммуникаций ПсковГУ «Поколение восстановивших» вышла во второй тур Всероссийского конкурса молодёжных исторических проектов. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

Второй этап пройдёт с 19 по 22 июня в Москве, где жюри определит десять победителей, которые получат организационную, информационную и консультационную поддержку своих проектов.

В состав команды вошли Константин Караичев, Степан Степанников, Роман Степанов, Илья Лосманов, Иван Губарьков, Виталий Калугин. Куратором выступила заведующий кафедрой отечественной и всеобщей истории Наталья Никитина. Проект подготовлён в рамках дисциплины «Проектная деятельность в профессиональной сфере».

Полный список участников, прошедших во второй тур, представлен в документе.

Добавим, конкурс организован Российским историческим обществом, фондом «История Отечества», Молодёжным клубом Российского исторического общества и Агентством социальных проектов «Мир для всех».

Всего на участие в первом туре конкурса была подана 91 заявка из 39 субъектов Российской Федерации.

Напомним, принять участие в конкурсе могут молодые историки — студенты, аспиранты и соискатели, кандидаты и доктора наук, учителя школ, педагоги дополнительного образования, работники учреждений культуры и образовательных организаций высшего образования, представители некоммерческого сектора в возрасте от 18 до 35 лет включительно.