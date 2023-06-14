Жителя Порхова задержали за кражу мотошлемов у псковских байкеров

18:06, 14 июня 2023, ПАИ

Сотрудники полиции задержали подозреваемого в краже двух мотоциклетных шлемов в Порховском районе, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка».

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На днях в правоохранительные органы Порховского района обратились гости города с заявлением о краже двух шлемов. Байкеры приехали из Пскова в Порхов на экскурсию и после посещения мемориала «Дулаг-100» обнаружили пропажу.

В результате следственных действий сотрудников полиции вор был задержан. Им является 26-летний житель Порхова.