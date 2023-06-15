Соревнования «Кубок реки Великой» стартуют 17 июня

09:47, 15 июня 2023, ПАИ

Традиционные открытые региональные соревнования по спортивному ориентированию на байдарках «Кубок реки Великой» пройдут в устье реки Великой возле деревни Муровицы Псковского района с 17 по 18 июня. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе администрации Пскова.

Состязания пройдут в трёх классах: «Профессионалы», «Любители», «SUP». Спортсменов ожидает водный рогейн, ночное ориентирование, а также гонка на скорость с общего старта и рогейн SUP board.

В соревнованиях разрешается использование каркасных, каркасно-надувных разборных байдарок, секционных и цельнокорпусных каяков промышленного и индивидуального производства. Использование механических двигателей и буксировочных средств любой конструкции запрещается.

Все участники получат памятные сувениры с символикой соревнований, победителя наградят кубком и памятными призами.

Соревнования проводятся с целью популяризации водного спортивного ориентирования, водного туризма, привлечения нового контингента к занятию спортом и активному отдыху.