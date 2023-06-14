Псковичка выплатит штраф за применение насилия в отношении полицейского

18:14, 14 июня 2023, ПАИ

Штраф в размере 10 тысяч рублей назначен 34-летней псковичке за применение насилия, неопасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей (ч. 1 ст. 318 УК РФ). Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Установлено, что днём 1 января 2023 года сотрудники полиции ОМВД России по Псковскому району выехали по сообщению фельдшера скорой помощи о нахождении малолетнего в социально опасном положении в квартире дома, расположенного в дер. Соловьи Псковского района.

Полицейские установили, что в квартире находился малолетний ребёнок, родители которого были в состоянии алкогольного опьянения. Ребёнок нуждался в госпитализации в медицинское учреждение. Злоумышленница, не желая госпитализации своего малолетнего сына, воспрепятствовала законным требованиям сотрудников полиции. Она с силой схватила инспектора ПДН ОМВД России по Псковскому району за плечо и волосы, нанесла не менее одного удара рукой в область спины, чем причинила физическую боль сотруднице, тем самым применила насилие в отношении представителя власти.

По итогам рассмотрения дела суд с учётом позиции государственного обвинителя, наличия ряда смягчающих и отсутствия отягчающих обстоятельств назначил виновной наказание в виде штрафа в размере 10 000 рублей.

Приговор в законную силу не вступил.