Михаил Ведерников проверил законность закрытия трех садов в Великих Луках

19:26, 14 июня 2023, ПАИ

Два из трёх детских садов в Великих Луках не закроют на ремонт, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем телеграм-канале.

«Не так давно получил огромное количество обращений от великолучан по вопросу закрытия на ремонт сразу трёх детских садов в городе. Это закономерно вызвало недовольство многих родителей», - пояснил глава региона.

По словам губернатора, с ситуацией также разбиралась областная прокуратура, которая провела проверку и опротестовала закрытие детских садов.

По решению прокуратуры, Детский садик №12 (проспект Ленина, 46а) будет закрыт на ремонт, так как сейчас детям находиться в нём небезопасно.

Два других детских сада – №11 на ул. Лизы Чайкиной и №5 на ул. Некрасова – продолжат свою работу в обычном режиме.

Также прокуратурой внесено два предостережения в адрес руководителя Управления образования города Великие Луки.

«Благодарю коллег за оперативность и внимательное отношение к детям и обращениям граждан!», - подытожил Михаил Ведерников.