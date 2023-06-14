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Общество

В Печорах снесли остановочный павильон

В рамках реконструкции был демонтирован остановочный павильон на улице Заводской в Печорах, сообщила газета «Печорская правда».

  • В Печорах снесли остановку
    Фото: Газета "Печорская правда"
  • В Печорах снесли остановку
    Фото: Газета "Печорская правда"
  • В Печорах снесли остановку
    Фото: Газета "Печорская правда"
  • В Печорах снесли остановку
    Фото: Газета "Печорская правда"

Продолжаются работы по ремонту участка автодороги «Неёлово - Кудина Гора - Печоры». Подрядчик уже провёл замеры, отфрезеровал дорожное полотно, провёл подготовительные работы.

«Работы проводим в рамках контракта. И на месте старой остановки построим новую, более современную, антивандальную, такого же размера», - рассказал директор подрядчика, Печорского филиала ГБУ «Псковавтодор», Николай Лигижинский.

Восстановят и остановочную площадку. Планируется привести в порядок более двух километров дороги. В частности, обустроят тротуар от магазина «Майский» до «Евро-Керамики».

В дальнейшем демонтируют и остановку «Евро-Керамика», которую после заменят. .Ремонт участка проводится в рамках национального проекта «Безопасные качественные автомобильные дороги».

Отметим, что срок окончания работ по контракту - 1 декабря 2023 года.

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