В Печорах снесли остановочный павильон
В рамках реконструкции был демонтирован остановочный павильон на улице Заводской в Печорах, сообщила газета «Печорская правда».
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Фото: Газета "Печорская правда"
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Фото: Газета "Печорская правда"
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Фото: Газета "Печорская правда"
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Фото: Газета "Печорская правда"
Продолжаются работы по ремонту участка автодороги «Неёлово - Кудина Гора - Печоры». Подрядчик уже провёл замеры, отфрезеровал дорожное полотно, провёл подготовительные работы.
«Работы проводим в рамках контракта. И на месте старой остановки построим новую, более современную, антивандальную, такого же размера», - рассказал директор подрядчика, Печорского филиала ГБУ «Псковавтодор», Николай Лигижинский.
Восстановят и остановочную площадку. Планируется привести в порядок более двух километров дороги. В частности, обустроят тротуар от магазина «Майский» до «Евро-Керамики».
В дальнейшем демонтируют и остановку «Евро-Керамика», которую после заменят. .Ремонт участка проводится в рамках национального проекта «Безопасные качественные автомобильные дороги».
Отметим, что срок окончания работ по контракту - 1 декабря 2023 года.
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