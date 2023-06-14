В Печорах снесли остановочный павильон

19:46, 14 июня 2023, ПАИ

В рамках реконструкции был демонтирован остановочный павильон на улице Заводской в Печорах, сообщила газета «Печорская правда».



Фото: Газета "Печорская правда"



Фото: Газета "Печорская правда"



Фото: Газета "Печорская правда"



Фото: Газета "Печорская правда"







Продолжаются работы по ремонту участка автодороги «Неёлово - Кудина Гора - Печоры». Подрядчик уже провёл замеры, отфрезеровал дорожное полотно, провёл подготовительные работы.

«Работы проводим в рамках контракта. И на месте старой остановки построим новую, более современную, антивандальную, такого же размера», - рассказал директор подрядчика, Печорского филиала ГБУ «Псковавтодор», Николай Лигижинский.



Восстановят и остановочную площадку. Планируется привести в порядок более двух километров дороги. В частности, обустроят тротуар от магазина «Майский» до «Евро-Керамики».



В дальнейшем демонтируют и остановку «Евро-Керамика», которую после заменят. .Ремонт участка проводится в рамках национального проекта «Безопасные качественные автомобильные дороги».



Отметим, что срок окончания работ по контракту - 1 декабря 2023 года.