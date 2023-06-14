Систему электронного рецепта внедрят в Псковской области

20:05, 14 июня 2023, ПАИ

В рамках Петербургского экономического форума в среду, 14 июня, подписано соглашение о внедрении системы электронного рецепта между правительством Псковской области и ООО «Первый электронный рецепт». Подписи под документом поставили губернатор Псковской области Михаил Ведерников и управляющий директор компании Кирилл Хромов. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Соглашение направлено на развитие информатизации и цифровизации в сфере здравоохранения региона, поддержку в разработке и тестировании инновационных решений, реализацию совместных программ, исследовательских проектов в сфере лекарственного обеспечения.

Электронный рецепт — это цифровой аналог обычного бумажного рецепта и имеет равную с ним юридическую силу. Михаил Ведерников отметил удобство сервиса для граждан и подчеркнул, что в регионе есть все технические возможности для запуска проекта. По его словам, новая интеграция позволит избежать траты времени на сбор подписей и печатей, риска порчи или потери документа. «Реализация проекта позволит врачам выписывать коммерческие рецепты в электронном виде, а пациенты смогут просматривать и сохранять электронные рецепты в специализированном мобильном приложении. Назначенные лекарства в этом приложении можно забронировать дистанционно, бумажный рецепт будет не нужен, достаточно показать QR-код в аптеке», — заметил Михаил Ведерников.

В свою очередь Кирилл Хромов назвал подписанное соглашение одним из показательных примеров, подтверждающих, что процесс внедрения и применения цифровых сервисов не просто нужен, а необходим для качественной трансформации медицинского обслуживания населения региона.

«В наши дни система здравоохранения сталкивается с ежедневными вызовами, требующими от всех игроков отрасли проактивных решений. Процесс цифровой оптимизации сферы лекарственного обеспечения и выписки электронных рецептов я бы назвал одним из центральных. Возросшая нагрузка на систему оказания медицинской помощи населению в пандемию, стартовавший в марте эксперимент по дистанционной продаже лекарственных препаратов, тенденция к цифровизации жизни и массовое использование гаджетов — каждое изменение бросает нам новые вызовы для совершенствования лечебного процесса с помощью современных IT-систем», — заметил руководитель компании.

В Псковской области успешно прошли первые тестовые испытания оборудования, полностью проработана правовая база. К системе уже подключилось порядка 10–15 % аптек. Кирилл Хромов заверил, что до конца года будет предоставлена возможность подключения всех аптечных организаций. Согласно проекту, врач будет выписывать рецепт в форме электронного документа, используя свою цифровую подпись. Пациент в бесплатном мобильном приложении «Мой рецепт» будет видеть назначения и сможет выбрать ближайшую аптеку, где есть нужное лекарство.

Федеральный сервис «Первый электронный рецепт» создан в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение». Уже сегодня к платформе подключаются государственные медицинские организации, частные клиники и аптечные пункты по всей стране. Команда «Первый электронный рецепт» подключила к сервису уже более 40 субъектов РФ.