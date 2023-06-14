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Общество

Островские школьники приняли участие в первой смене «Содружество Орлят России»

Островские школьники из седьмой школы принимали участие в региональной смене «Содружество Орлят России», сообщила газета «Островские вести».

Фото газеты «Островские вести»

С 3 по 10 июня обучающиеся 3–4-х классов средней школы № 7 имени В. Н. Пушкарёва участвовали в первой региональной смене «Содружество Орлят России» на базе центра выявления и поддержки одарённых детей «Вега». Поэтому каждый день лагеря «орлят» имел тематическую направленность. Об этом дети узнавали на утреннем информационном сборе лагеря, а вечером подводили итоги дня, соревнуясь отрядами.

В течение всей смены мальчики и девочки закрепляли и развивали навыки командной работы, обрели новых друзей и смогли почувствовать себя частью большой «орлиной» семьи.

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