Островские школьники приняли участие в первой смене «Содружество Орлят России»

20:27, 14 июня 2023, ПАИ

Островские школьники из седьмой школы принимали участие в региональной смене «Содружество Орлят России», сообщила газета «Островские вести».

С 3 по 10 июня обучающиеся 3–4-х классов средней школы № 7 имени В. Н. Пушкарёва участвовали в первой региональной смене «Содружество Орлят России» на базе центра выявления и поддержки одарённых детей «Вега». Поэтому каждый день лагеря «орлят» имел тематическую направленность. Об этом дети узнавали на утреннем информационном сборе лагеря, а вечером подводили итоги дня, соревнуясь отрядами.

В течение всей смены мальчики и девочки закрепляли и развивали навыки командной работы, обрели новых друзей и смогли почувствовать себя частью большой «орлиной» семьи.