На Талабские острова доставили мощный генератор для работы Россетей

20:43, 14 июня 2023, ПАИ

Для ремонтирования линий электропередачи на Талабских островах работникам Россетей необходимо было доставить технику на остров имени Залита.

«Для работ обычно берём с собой только самые необходимые материалы и оборудование: лёгкий катер не может взять на борт бригадную машину», — уточнили в телеграм-канале «Россети Северо-Запад».

Вопрос с перевозкой тяжёлой техники через Псковское озеро Россети решили совместно с районными властями. На новом муниципальном самоходном пароме доставили на остров имени Залита мощный генератор и технику для его перевозки и монтажа.

Когда будут ремонтировать ЛЭП, подключат генератор, чтобы во время работ жители были со светом. Электроснабжение 200 жителей острова под контролем.