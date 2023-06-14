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Общество

Строительство нового корпуса военного госпиталя в Пскове увеличит количество мест в два раза

Введение в эксплуатацию нового корпуса военного госпиталя в Пскове, которое будет возведено силами специалистов Минобороны РФ, позволит увеличить число мест в этом учреждении вдвое. Благодаря этому лечение и реабилитацию после ранений смогут проходить в Пскове военнослужащие из других регионов страны. Об этом сообщил ТАСС губернатор Псковской области Михаил Ведерников на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«В ближайшее время военные приступят к строительству нового современного многофункционального корпуса госпиталя, который будет располагаться в городе Пскове рядом со старым, который 1960-х годов. По сути, у нас вместо одного, старенького и обшарпанного, появятся два крупных военных госпиталя. Думаю, что мы сможем принимать ребят не только из нашего региона, но и из других регионов. Думаю, что ёмкость будет более чем в два раза [больше], чем есть на сегодняшний день», — сказал Ведерников.

По его оценке, старый корпус госпиталя устарел физически и морально, его планируется реконструировать, после чего он продолжит свою работу на новом, современном уровне.

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