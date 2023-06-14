Подать заявку на целевое обучение можно будет через «Госуслуги»

22:11, 14 июня 2023, ПАИ

Подать заявку на целевое обучение можно будет через «Госуслуги», сообщила «Российская газета».

Приём на целевое обучение станет частью функционала суперсервиса «Поступление в вуз онлайн» в 2024 году, сообщили в Минцифры. Также будет доработана платформа «Работа в России», на которой работодатели смогут размещать требования к кандидатам на целевое обучение.

Новые правила обучения по целевому набору начнут действовать в России с 1 сентября 2024 года. Некоторое время уйдёт на доработку технических решений. Единая общероссийская база целевого набора на обучение станет доступной для пользователей в следующем году, сообщили в Минтруде.

Чтобы предоставить абитуриентам возможность подавать заявки на целевое обучение через «Госуслуги», потребуется дополнительное утверждение подзаконных нормативных актов, которые определят порядок взаимодействия между поступающими, заказчиками целевого обучения и вузами, сообщили в Минцифры. Также должен быть определён порядок подачи заявки на целевое обучение на «Госуслугах», заключения и расторжения договора в электронном виде, типовой формы самого договора. Разработать необходимые документы поручено Минобрнауки.

Доработкой платформы «Работа в России» будет заниматься Минтруд. «Благодаря этому любой абитуриент сможет ознакомиться с полным перечнем имеющихся возможностей целевого обучения, а также выбрать для себя подходящее предложение, подав соответствующую заявку на портале», — отметили в Минтруде.