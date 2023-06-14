Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Подать заявку на целевое обучение можно будет через «Госуслуги»

Подать заявку на целевое обучение можно будет через «Госуслуги», сообщила «Российская газета».

Приём на целевое обучение станет частью функционала суперсервиса «Поступление в вуз онлайн» в 2024 году, сообщили в Минцифры. Также будет доработана платформа «Работа в России», на которой работодатели смогут размещать требования к кандидатам на целевое обучение.

Новые правила обучения по целевому набору начнут действовать в России с 1 сентября 2024 года. Некоторое время уйдёт на доработку технических решений. Единая общероссийская база целевого набора на обучение станет доступной для пользователей в следующем году, сообщили в Минтруде.

Чтобы предоставить абитуриентам возможность подавать заявки на целевое обучение через «Госуслуги», потребуется дополнительное утверждение подзаконных нормативных актов, которые определят порядок взаимодействия между поступающими, заказчиками целевого обучения и вузами, сообщили в Минцифры. Также должен быть определён порядок подачи заявки на целевое обучение на «Госуслугах», заключения и расторжения договора в электронном виде, типовой формы самого договора. Разработать необходимые документы поручено Минобрнауки.

Доработкой платформы «Работа в России» будет заниматься Минтруд. «Благодаря этому любой абитуриент сможет ознакомиться с полным перечнем имеющихся возможностей целевого обучения, а также выбрать для себя подходящее предложение, подав соответствующую заявку на портале», — отметили в Минтруде.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













14 июня 2023

Выставка псковской художницы откроется в центральной городской библиотеке
14 июня 2023

Пятилетие работы Музея Ганзы отметили в Порхове
14 июня 2023

О садоводстве поговорили на «Серебряном дожде». Главное
14 июня 2023

Продукцию завода «Титан-Полимер» представили на Петербургском международном экономическом форуме

14 июня 2023

Работу общественного штаба наблюдения за выборами прокомментировала Наталья Исакова
14 июня 2023

Изменения в законодательстве в отношении СНТ оценила Ирина Еремкина
14 июня 2023

Что показать детям на ярмарке «Виноград», рассказали гостям и жителям Пскова
14 июня 2023

Дмитрий Шахов: Общественные наблюдатели обеспечивают суточный контроль за выборами


© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...