Пятилетие работы Музея Ганзы отметили в Порхове

22:47, 14 июня 2023, ПАИ

Сегодня, 14 июня, в Порхове состоялось празднование пятилетия работы Музея Ганзы, сообщили в газете «Порховский вестник».

Музей Ганзы — единственный в нашей стране на данное время — был открыт в 2018 году по инициативе почётного гражданина города Порхова Мартина Нармонтаса при поддержке администрации городского поселения «Порхов».

Все эти пять лет деятельности музея работа ведётся плодотворно, появляются новые экспонаты и новые друзья музея, на экскурсии и мастер-классы по письму на восковых дощечках и обучению в средневековой школе приезжают люди из разных городов. Территория вокруг музея с каждым годом становится всё интереснее и содержательнее.

Торжественную часть открыли театрализованным представлением с историческими персонажами времён средневековой Ганзы. Выступающих и поздравляющих было много: заместитель главы администрации Порховского района Наталья Бялькина, депутат областного Собрания депутатов Геннадий Григорьев, руководитель проектного офиса «Команда 2018» в Пскове, гости из Солецкого краеведческого музея, представители учреждений культуры района и редакции «Порховского вестника».

Много тёплых слов прозвучало в адрес Мартина Нармонтаса. Даниил Григорьев также вручал благодарности за сотрудничество. Обучающиеся и педагоги детской школы искусств исполнили концертные номера.