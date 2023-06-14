Две девочки-подростка утонули в петербургском пруду

23:20, 14 июня 2023, ПАИ

Две сестры 12 и 14 лет утонули в Никольском пруду в Петродворцовом районе Петербурга, возбуждено уголовное дело, сообщил корреспондент РИА Новости с ссылкой на пресс-службу ГСУСК по городу.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), по факту обнаружения тел двух девочек 12 и 14 лет днём 14 июня 2023 года в Никольском пруду», — говорится в сообщении.

Как уточнил РИА Новости источник, близкий к правоохранительным органам региона, девочки были сёстрами, они пришли к пруду вместе со своим отцом, четырёхлетним братом и бабушкой.

«По предварительной информации, девочки пошли купаться с отцом, а бабушка осталась на берегу с их братом. Семья переехала из Таджикистана», — добавил собеседник агентства.