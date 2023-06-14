Минфин сообщил, что налоги не повысятся до 30% для уехавших россиян

00:16, 15 июня 2023, ПАИ

Минфин отказался от идеи повысить НДФЛ для уехавших россиян с 13–15 до 30 % из-за риска бюджетных потерь. Об этом заявил замглавы ведомства Алексей Сазанов на ПМЭФ-2023, сообщила «Российская газета».

По его словам, предприятия, на которых работают эти физлица, могли бы создать филиалы за рубежом и устроить сотрудников там.

«Соответственно, мы потеряем тогда не только НДФЛ, но и страховые взносы. Чтобы избежать такого перетока трудовой силы, мы предложили единую ставку как для резидентов, так и для нерезидентов», — объяснил Сазанов.

Внесённый правительством в Госдуму законопроект о налогообложении доходов дистанционных работников по договорам с российскими организациями или выполняющих работу для российских компаний позволит таким сотрудникам сохранить ставку 13 % НДФЛ и социальные гарантии.