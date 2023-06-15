Наблюдать за ветром советует сегодня народный календарь

07:01, 15 июня 2023, ПАИ

15 июня православная церковь отмечает день памяти святого Лукиллиана, жившего в Антиохии в III веке.

В зрелые годы он был языческим жрецом, но к старости обратился к христианству и принял крещение, а затем начал проповедовать и своим красноречием обратил многих язычников к Христу. Однако по доносу иудеев его схватили, били палками, а затем заключили в темницу. Там Лукиллиан встретил четырех отроков — Клавдия, Ипатия, Павла и Дионисия. Они также отвернулись от язычества и приняли веру в Христа.

Преследователи, желая казнить Лукиллиана и четырех отроков, бросили их в печь. По преданию, Господь сохранил их невредимыми. После этого мучеников отослали в Византию, где святого Лукиллиана распяли на кресте, а отроков обезглавили. Свидетельницей их подвига стала святая дева Павла, которая заботилась об узниках-христианах. После их гибели она продолжала свое служение вере.

На Руси в этот день примечали направление ветра. По поверью, южный ветер обещает быстрый рост яровых хлебов, северо-западный — сырую погоду и болезни, восточный — разного рода инфекции, а северо-восточный — беспрерывные дожди. Если же вихрь медленно поднимается с земли к небу и долго вращается, то погода в ближайшие дни будет ясной.

Смотрели и на другие приметы погоды. Если на Лукьяна (Лукиллиана) случалась гроза, крестьяне ожидали плохого сенокоса. В то же время проливной дождь предвещал славный урожай грибов. Так и говорили: «Был бы дождик на Лукьяна — будут и грибки».

Хозяева, которые собирались рыть колодец, в этот день могли узнать, в каком месте это лучше всего сделать. Для этого нужно было положить на землю сковороду вверх дном и оставить на некоторое время. После этого смотрели: если сковородка намокла — значит, вода близко.