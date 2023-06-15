Восход Венеры над дельтой реки Великой запечатлел пскович
Восход Венеры над дельтой реки Великой запечатлел пскович Михаил Прохоренко. Своё видео он разместил в группе «АстроПсков» в соцсети «ВКонтакте».
«На закате Венера из-за влаги в атмосфере может мимикрировать под Марс, что приводит уток в неописуемый восторг и они начинают выписывать свои ритуальные кренделя на зеркале воды. Действие происходит у дельты реки Великой близ деревни Дворец», - описал снятое автор.
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