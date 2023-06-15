Программы сопровождения беременности действуют в Псковском перинатальном центре

08:43, 15 июня 2023, ПАИ

Любая женщина в Псковском перинатальном центре может воспользоваться бесплатными программами ведения беременности, а также получить качественную медицинскую помощь в полном объеме во время родов и в послеродовом периоде. В перинатальном центре также существуют программы, которые обеспечивают дополнительный психологический и эмоциональный комфорт для будущих мам, сообщили ПАИ в пресс-службе учреждения.

Программы «Сопровождение беременности» с выбором врача сверх ОМС позволяют заранее выбрать врача для ведения беременности и иметь прямую с ним связь, а также организовать приёмы и обследования по индивидуальному графику.

Услугой (она платная) можно воспользоваться с любого срока беременности.



«Если вы приняли решение наблюдаться в рамках программы, то вам необходимо обратиться в регистратуру женской консультации, сообщить о своем желании. Вам предложат удобное время приема к выбранному врачу», - уточнили в перинатальном центре.



По всем интересующим вопросам также можно обратиться в женскую консультацию по телефону: 8 (8112) 56-92-73 или 8 (8112) 56-92-59.