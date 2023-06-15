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Общество

Ксения Собчак с Константином Богомоловым провели выходные в Псковской области

Журналистка Ксения Собчак со своим супругом режиссёром Константином Богомоловым провели минувшие выходные с 10 по 12 июня в Псковской области. Об этом Собчак сообщила на своей странице в одной из соцсетей.

«Провели с семьей прекрасные длинные выходные в Изборске и Псково-Печерском монастыре. Какие красивые и тихие места!» - подписала небольшую видеонарезку для своей многомиллионной аудитории Ксения Собчак.

На видео журналистка позирует на фоне Словенских ключей в Изборске. В ролике также запечатлены Изборская крепость, интерьеры кафе «Несвятые святые» в Печорах, Святая горка и купола храмов Псково-Печерского монастыря.

У выложенного видео более 300 тысяч просмотров и около 300 комментариев от подписчиков Ксении.

«Изборск потрясающий, одни лебеди чего стоят, а уж про монастырь я вообще молчу, считаю, он лучший. Пещеры - это что-то!» - прокомментировала подписчица.

«Такие красивые места... Дух старины навевают», - отметила другая.

«Какая тоска по этим местам! Я из Риги и раньше каждое лето тут бывала проездом. Это чудо и сказка! Кстати, и Рига недалеко, может, вы к нам заедете?» - уточнила ещё одна подписчица.

«А почему не заехали в Пушкинские Горы?» - спросила подписчица у журналистки.

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