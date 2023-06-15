О строительстве глэмпинга на Лесицком озере в Печорском районе договорились на ПМЭФ

09:11, 15 июня 2023, ПАИ

О строительстве глэмпинга на Лесицком озере в Печорском районе договорились на ПМЭФ. Соответствующее инвестсоглашение о создании парка отдыха губернатор Псковской области Михаил Ведерников подписал на форуме в Санкт-Петербурге 14 июня. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.

Проект предусматривает формирование комфортной, безопасной и дружелюбной среды для отдыха жителей и гостей области. Появятся глэмпинги, модульные дома для проживания – с созданием удобной, качественной и благоустроенной территории с ландшафтным дизайном, малыми архитектурными формами и многочисленными зонами отдыха.

Алексей и Татьяна Васильевы вместе со своими детьми развивают несколько бизнес-направлений в Пскове. Одним из них является Sky Family Park на озере Лесицкое.

Кроме того, у «Роял Линен» – одноименное кафе в международном аэропорту Пскова.