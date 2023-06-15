Автокемпинг и гостевые дома построят на «Берёзовом хуторе» в Печорском районе

09:00, 15 июня 2023, ПАИ

В первый день Петербургского международного экономического форума, в среду, 14 июня, губернатор Псковской области Михаил Ведерников подписал также инвестиционное соглашение с ООО «Изборский парк».

Как сообщает корреспондент ПАИ, речь идёт о развитии туристической инфраструктуры туристско-спортивного центра «Берёзовый хутор».

Здесь появится автокемпинг на 20 машино-мест, пять гостевых домов общей вместимостью до 25 человек. Кроме того, на территории обустроят интерактивные и спортивные площадки и тропы здоровья.