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Общество

До +29 градусов ожидается в Пскове сегодня

Небольшая облачность без осадков ожидается в Псковской области 15 июня. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Псковской области.

Фото: ПАИ

Будет дуть слабый ветер восточных направлений. Температура воздуха в регионе днём составит от +24 до +29 градусов, ночью – от +6 до +11.

В Пскове температура днём – от +27 до +29, ночью – от +9 до +11 градусов.

В Великих Луках температура днём составит от +27 до +29 градусов, ночью – от +8 до +10.

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