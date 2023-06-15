До +29 градусов ожидается в Пскове сегодня

09:38, 15 июня 2023, ПАИ

Небольшая облачность без осадков ожидается в Псковской области 15 июня. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Псковской области.

Будет дуть слабый ветер восточных направлений. Температура воздуха в регионе днём составит от +24 до +29 градусов, ночью – от +6 до +11.

В Пскове температура днём – от +27 до +29, ночью – от +9 до +11 градусов.

В Великих Луках температура днём составит от +27 до +29 градусов, ночью – от +8 до +10.