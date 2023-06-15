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Общество

Электронную очередь внедрят в плановом приёмном покое Псковской областной больницы

В Псковской областной клинической больнице в плановом приёмном покое внедрят систему электронной очереди. Об этом рассказал главный врач медицинского учреждения Евгений Панфёров в ходе круглого стола на тему «Электронные сервисы и услуги для пенсионеров», который прошёл в медиацентре Псковского агентства информации, передаёт корреспондент ПАИ.

На фото Евгений Панфёров. Фото ПАИ

Оборудование для организации электронной очереди больнице предоставил Сбербанк. «Развитие проектов, которые улучшают жизнь людей, – это часть нашей социальной ответственности», – подчеркнул управляющий Псковским отделением Сбербанка Владимир Компаниец.

На фото: Владимир Компаниец. Фото ПАИ

Также в планах больницы – введение системы маршрутизации по больнице, чтобы пациентам было понятно, куда идти. «Но нам нужно время, чтобы её установить», – сказал Евгений Панфёров.

Кроме того, по его словам, сейчас готовится полиграфическая продукция с описанием маршрутов для пациентов. «Человеку можно сказать по телефону и куда-то его направить, но эффективнее дать какую-то полиграфию, где будет написано в виде иконок, что идёте из пункта А в пункт Б, из пункта Б в пункт С и там получаете такую-то услугу. Это минимальные затраты и максимальная эффективность», – заявил главный врач больницы.

Он добавил, что согласно исследованию, которое проводилось в разных регионах страны, выходя из больницы, пациент запоминает всего три вещи: какая была еда, как его встретили и удобная ли была постель.

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