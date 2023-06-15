Более 100 электронных услуг Соцфонда доступно псковичам

13:18, 15 июня 2023, ПАИ

Сегодня более 100 услуг Социального фонда РФ жители Псковской области могут получить дистанционно через сайт СФР или портал госуслуг. Они охватывают практически все направления деятельности фонда, включая пенсии, больничные, социальные выплаты и пособия на детей. При этом всё больше электронных услуг Социального фонда становится доступными для пожилых людей. Об этом рассказала управляющая региональным отделением Социального фонда России Наталья Мельникова во время круглого стола «Электронные сервисы и услуги для пенсионеров», который проходил в медиацентре ПАИ.

Она уточнила, что у пожилых псковичей есть возможность записаться на приём в клиентскую службу через сайт, при этом данная услуга не требует регистрации на Едином портале государственных услуг (ЕПГУ).

Помимо этого, люди старшего поколения могут получить актуальную информацию и справки дистанционно. «В частности, через личный кабинет можно получить выписку из индивидуального лицевого счёта. Данная выписка содержит информацию о трудовой деятельности и пенсионных правах», – отметила Наталья Мельникова.

Управляющая региональным отделением подчеркнула, что через личный кабинет жители области могут получить актуальную информацию о размере пенсии. «Например, работающие пенсионеры, получая пенсию без учёта прошедшей индексации, увидят здесь проиндексированный размер пенсии, то есть тот размер, который они будут получать после увольнения с работы», – продолжила она и добавила, что можно заказать справку о размере пенсии. Она подтверждает источник и размер дохода и содержит информацию обо всех назначенных выплатах.

Федеральные льготники могут заказать справку, подтверждающую право на получение набора социальных услуг (НСУ). В документе указываются категория льготника, срок установления ежемесячной денежной выплаты и НСУ в текущем году.

Наталья Мельникова объяснила, что псковичам можно подать в фонд целый ряд заявлений без визита в клиентскую службу:

Заявление о назначении и доставке пенсии (на сегодняшний день в Псковской области практически 100 % заявлений о назначении и доставке пенсии являются электронными);

заявление о перерасчете размера пенсии (можно обратиться за перерасчётом пенсии, если есть документы или изменились условия, которые влияют на её размер);

если пенсионер меняет место жительства, то он может подать электронное заявление о запросе выплатного (пенсионного) дела;

заявления о назначении и выплате средств пенсионных накоплений и др.

Жители Псковской области, имеющие инвалидность, дистанционно могут оформить электронный сертификат на приобретение технических средств реабилитации, бесплатную парковку, если сами управляют автомобилем или их перевозят другие водители.

«Если пенсионер является федеральным льготником, то через личный кабинет он также может оформить путёвку на санаторно-курортное лечение и получить проездные документы к месту лечения», – заключила Наталья Мельникова.