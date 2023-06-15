Новый экспонат на выставке «Предметный мир войны» представили в Псковском музее

13:09, 15 июня 2023, ПАИ

Новый экспонат на выставке «Предметный мир войны» представили в Псковском музее-заповеднике. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.

Новый экспонат – кирзовые сапоги образца периода Великой Отечественной войны. Это сапоги из искусственного водонепроницаемого материала, который называется кирза и является кожезаменителем. «Кирзовые сапоги стали одним из символов прошедшей войны: в нашей истории облик солдата, обутого в «кирзачи», cолдата-победителя, останется навечно», – отметили в музее.

Кирза была изобретена Михаилом Поморцевым ещё в 1904 году. Название этот заменитель кожи получил от слова kersey, так называлась английская ткань, использовавшаяся в качестве основы. Сначала этот материал использовали только для солдатских сумок, ранцев, конской амуниции, а во время Первой мировой войны Михаил Поморцев предложил изготовлять из него и сапоги для солдат.

«Промышленное производство кирзы наладил химик Иван Плотников. Первое «боевое крещение» кирзовые сапоги получили во время советско-финской войны и полностью оправдали возложенные на них надежды. В городе Кирове было налажено массовое производство отличных кирзовых сапог, за что весной 1942 года Ивану Плотникову вручили Сталинскую премию. В 1945 году кирзовые сапоги были самой распространенной в войсках обувью – их носили 10 миллионов советских солдат», – отметил старший научный сотрудник сектора современной истории Псковского музея-заповедника Юрий Конов.

Предмет показан в рамках выставочного проекта «Предметный мир войны», посвящённого победе советского народа в Великой Отечественной войне. Особенность проекта состоит в том, что он акцентирует внимание на единичных экспонатах, которые посетители не всегда замечают в формате целой экспозиции. Экспонаты проекта регулярно обновляются, что даёт возможность освещения различных аспектов военной истории Псковщины, заключили в музее.