Центробанк предложил подавать заявление в полицию о хищении через «Госуслуги»

11:56, 15 июня 2023, ПАИ

Центральный банк РФ предлагает дать пострадавшим от мошенников клиентам банков возможность подавать заявление в полицию о хищении через «Госуслуги», следует из сообщения на сайте регулятора.

«Это позволит быстрее сообщать о мошенниках в правоохранительные органы, а банки смогут оперативно учитывать такую информацию в своих антифрод-системах. Будет расширен и усложнен сценарий атак для киберучений, которые регулятор проводит с банками ежегодно с 2019 года», — отметили в пресс-службе банка.

Развитие информационной безопасности кредитно-финансовой сферы на 2023–2025 годы в значительной степени посвящено защите прав потребителей финансовых услуг и повышению уровня доверия к цифровым технологиям, подчеркнули в ЦБ.