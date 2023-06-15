Псковичей приглашают на должность оператора кол-центра

12:47, 15 июня 2023, ПАИ

SMARTER приглашает псковичей на должность оператора кол-центра.

​

Мы платим от 30 тысяч рублей при полной занятости и от 15 тысяч рублей — при частичной. Вы сможете совмещать работу и учёбу, работать из офиса или из дома. Бесплатно читать книги из электронной библиотеки компании. Участвовать во всех корпоративных мероприятиях и конкурсах.

Мы научим вас совершать исходящие звонки, информировать о новинках компании-заказчика, проводить презентацию продукта, предлагать заинтересованным пользователям интернет, кабельное телевидение или сим-карты.

Присоединяйтесь к нам, пишите в группу @smter. Запись на собеседование прямо сейчас по номеру 201-300. Компания SMARTER ждёт именно вас.

Реклама. ООО «Смартер».