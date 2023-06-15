Псковичей приглашают на должность оператора кол-центра
SMARTER приглашает псковичей на должность оператора кол-центра.
Мы платим от 30 тысяч рублей при полной занятости и от 15 тысяч рублей — при частичной. Вы сможете совмещать работу и учёбу, работать из офиса или из дома. Бесплатно читать книги из электронной библиотеки компании. Участвовать во всех корпоративных мероприятиях и конкурсах.
Мы научим вас совершать исходящие звонки, информировать о новинках компании-заказчика, проводить презентацию продукта, предлагать заинтересованным пользователям интернет, кабельное телевидение или сим-карты.
Присоединяйтесь к нам, пишите в группу @smter. Запись на собеседование прямо сейчас по номеру 201-300. Компания SMARTER ждёт именно вас.
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