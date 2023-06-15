Ещё девять проектов реализуют в Псковской области при поддержке Фонда президентских грантов
Победителями второго конкурса проектов Фонда президентских грантов стали девять псковских проектов, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства Псковской области.
Итоги конкурса на предоставление грантов президента на развитие гражданского общества в 2023 году подведены на заседании координационного комитета под председательством первого заместителя руководителя администрации президента РФ Сергея Кириенко.
Самый большой федеральный грант — более 4,5 млн рублей — получит Ассоциация юристов России на реализацию в Псковской области проекта «Территория права 2.0». Он направлен на оказание бесплатной юридической помощи гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Ассоциация юристов планирует провести не менее 2,5 тысяч консультаций.
Масштабный проект по проведению цикла экологических уроков в школах Псковской области собирается реализовать Псковская региональная общественная организация «Экомышление». В работу планируется вовлечь 3,5 тысячи школьников из разных городов области. Будут проведены экоакции, мастер-классы по раздельному сбору мусора и экопривычкам, благотворительные мероприятия. Кроме того, команда проекта создаст экологический центр, который должен стать точкой притяжения для желающих изменить свое отношение к природе. Сумма выигранных грантовых средств составила около 3 млн рублей.
Семейный центр «Дети Индиго» получит более 1,2 млн рублей на реализацию проекта «Берегиня». Он позволит оказать помощь семьям участников специальной военной операции и граждан, призванных на военную службу по частичной мобилизации, а также семьям погибших военнослужащих.
Грантовая поддержка даст толчок в развитии еще ряда значимых для региона проектов. Так, Центр развития кадрового потенциала займется экологическим просвещением молодежи и создаст лабораторию апсайклинга. Союз студенческих отрядов реализует социальный проект «Скобариада: от досуга к развитию». Он направлен на создание благоприятных условий для развития содержательного и полезного досуга детей и молодежи в Псковской области с использованием традиционных народных игр и современных игровых технологий. Обучению воспитанников Службы социальной реабилитации несовершеннолетних навыкам компьютерной грамотности и безопасному поведению в сети Интернет посвящен проект-победитель Благотворительного фонда помощи детям-сиротам, инвалидам, ветеранам и малоимущим семьям «Объединение».
Создать условия для получения учителями и студентами педагогических специальностей знаний и компетенций в обучении детей шахматам и квалификации в спортивном судействе по виду спорта «шахматы» — цель образовательного проекта «Шахматы — игра для людей» АНО по развитию и поддержке любительского спорта «Анлим».
Проект «PRO Интеллектуальные выходные» от Центра реализации и поддержки молодежных инициатив «Луки Мол» направлен на создание условий для интеллектуального развития молодежи в возрасте от 11 до 18 лет в городе Великие Луки.
Еще одна инициатива призвана повысить качество жизни тяжелобольных людей с дефицитом самообслуживания путем оказания качественного ухода, включая моральную, социально-бытовую и духовную поддержку. Этот проект собирается реализовать православный приход храма святителя Луки архиепископа Крымского при Псковской городской больнице.
Всего на поддержку проектов в Псковской области в рамках второго конкурса Фонда президентских грантов выделено свыше 13 млн рублей. Еще 12 проектов стали победителями первого конкурса Фонда президентских грантов. Они получили софинансирование на сумму около 40 млн рублей.
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