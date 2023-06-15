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Общество

Качество проекта очистных сооружений в Порхове обсудили на совещании

Вопросы к качеству подготовки проекта строительства очистных сооружений в Порхове озвучили в ходе очередной планёрки в администрации муниципалитета представители подрядной организации. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

В документации нашлись не только опечатки, вызывающие сомнения в верности расчётов, но и существенные ошибки. В рабочем совещании под председательством главы района Юрия Семёнова приняли участие спикер областного Собрания Александр Котов и кураторы программы КРСТ – председатель комитета по сельскому хозяйству Николай Романов и его заместитель Юлия Ким.

Директор «Эколос-ПроектСтрой» Николай Потапов рассказал, что одно из спроектированных зданий оказалось в охранной зоне линии электропередачи на 10 кВ. Работы на этом участке пришлось остановить до переноса ЛЭП или получения специального разрешения экспертов. Кроме того, подрядчик в очередной раз высказал сомнения в предусмотренной мощности электросетей для эксплуатации будущих очистных сооружений. Производитель оборудования не представил детальных расчётов, обозначив в паспортах лишь верхний порог в 300 кВт.


Вызвало сомнение отсутствие возможности покупки оснащения частями – при двухлетнем контракте и общей стоимости в полмиллиарда рублей такие условия значительно осложняют реализацию проекта. В случае если производитель не представит достаточной аргументации и не пойдёт на компромисс, муниципалитет рассмотрит предложения по приобретению аналогов оборудования.

Соглашение администрации Порховского района и руководства Маслосырзавода, чьи предварительно очищенные стоки по проекту должны поступать на городские сооружения, до сих пор не подписано. Руководитель предприятия Александр Константинов сообщил, что участие в общем проекте зависит от результатов тендера на строительство локальных заводских сооружений.

Чтобы сбрасывать стоки муниципальному предприятию, Маслосырзавод должен уложиться в параметры, установленные депутатами районного Собрания, – директор завода назвал их несколько завышенными для предприятий молочной промышленности. Если первой ступени локальной очистки окажется недостаточно и потребуется дополнительная биоочистка, предприятие готово потратиться на вторую ступень и не пользоваться очистными сооружениями города.

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