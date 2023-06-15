Юрист рассказал псковичам, может ли работодатель запретить подработку

12:08, 15 июня 2023, ПАИ

Руководитель юридической практики в SuperJob Александр Южалин рассказал, как может быть оформлена подработка по закону и законно ли запрещать подработку со стороны основного работодателя.

«Подработкой, как правило, называют выполнение работником задач, которые изначально не предусмотрены его трудовым договором: например, за пределами рабочего времени или другой функционал. Причем подработка может быть как в рамках одной организации, так и в других компаниях», - уточнил юрист.

Основные формы оформления подработки:

- сверхурочная работа;

- работа в выходные дни;

- работа на условиях совмещения (когда работник в течение рабочего дня выполняет работу по другой должности);

- работа на условиях совместительства (когда работа оформляется на основании отдельного трудового договора).

Однако в связи с тем, что подработка — это работа, которая выходит за рамки первоначальных договоренностей, то, как правило, для нее требуется согласие как работника, так и работодателя.

Работник может попросить у работодателя дополнительные задачи, которые он будет выполнять за дополнительную плату на условиях совмещения или совместительства. Но работодатель может отказать в такой просьбе — это его право. И наоборот, работодатель может предложить работнику поработать дополнительно. Однако соглашаться на это или нет — это право работника.

Если же работник захочет заключить трудовой договор на подработку на условиях совместительства с другой компанией, работодатель по основному месту работы не вправе воспрепятствовать этому. Работник может заключить трудовые договоры о совместительстве с неограниченным числом работодателей. При этом есть некоторые ограничения. Например, если работник работает во вредных условиях и подработка тоже будет связана с вредными условиями труда. Аналогичные ограничения также установлены, например, для водителей.