В Псковской области подешевели огурцы и помидоры

18:20, 15 июня 2023, ПАИ

В Псковской области стоимость свежих огурцов снизилась на 30,3 %, а помидоры подешевели на 14,4 % в мае относительно прошлого периода. Об этом ПАИ сообщили в Псковстате.

В целом в Псковской области цены выросли на 0,4 % (по России в целом – на 0,3 %). В наибольшей степени выросла стоимость услуг – на 0,8 %. Цены на продовольственные и непродовольственные товары выросли одинаково – на 0,2 %.

Как отметили эксперты, из продовольственных товаров заметно подорожали овощи и фрукты, из них морковь – на 27,7 %, репчатый лук – на 20,8 %, свежая белокочанная капуста – на 16,4 %, лимоны – на 7,5 %, картофель – на 6,8 %, столовая свёкла – на 6,3 %.

Одновременно питьевое стерилизованное молоко (2,5–3,2 % жирности) подешевело на 6,9 %, яйца куриные – на 5,3 %, натуральный пчелиный мёд – на 4,7 %, шлифованный рис – на 4,3 %.

Среди других подорожавших продуктов питания – сахар-песок (рост за месяц на 8,8 %), мороженые неразделанные креветки (на 6,6 %), варенье, джем, повидло (на 6,4 %), овсяные хлопья «Геркулес» (на 5,4 %), охлаждённые и мороженые куры (на 4,9 %).

Из лекарственных препаратов значительнее других выросли цены на «Цефтриаксон» (на 8,6 %), отечественный «Анальгин» (на 7,3 %), «Винпоцентин» (на 6,3 %), «Корвалол» (на 5 %), «Галазолин» (на 4,6 %). Наиболее подешевели «Аллохол» (на 2,4 %), «Фосфоглив» (на 2,2 %), «Эуфиллин» и «Амброксол» (на 2,1 %).

Среди товаров первой необходимости максимальный рост цен отмечен на зубную пасту (на 8,3 %), санитарно-гигиеническую маску (на 3,6 %), бумажные столовые салфетки (на 2,4 %). Ниже стали цены на туалетную бумагу (на 3,2 %).

Выросли цены на такие непродовольственные товары, как жидкие чистящие и моющие средства (на 7,8 %), пена для бритья (на 5,9 %), крем для рук (на 5,4 %), платьевые ткани из искусственного и синтетического шёлка (на 4,4 %).

В то же время на 5,8 % подешевели электрочайники и автомобильные детские кресла. Цены на плиты ДСП и ОСБ снизились на 5,6 %, на электроутюги – на 5,4 %, на свежесрезанные цветы – на 5,1 %.

Заметно выросли цены на полёт в салоне экономкласса (на 75,7 %), на поездку на отдых на Черноморское побережье России и в Крым (на 27,4 %), на проживание в четырёхзвёздочной гостинице (на 15,9 %), на услуги зарубежного туризма (на 11,8 %), из них на поездки в страны Закавказья – на 17,6 %, на поездку на отдых в Турцию – на 17,2 %, на поездки в отдельные страны Средней Азии – на 10,4 %. Тарифы на услуги железнодорожного транспорта выросли на 6,2 %.

Из бытовых услуг больше других выросли цены на женскую стрижку – на 1,5 %.

Одновременно снизились цены на поездку на отдых в Египет (на 5,1 %) и в ОАЭ (на 4,2 %).