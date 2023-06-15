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Общество

Капремонт пяти образовательных учреждений Пскова пройдёт летом

Капитальный ремонт сразу в пяти образовательных учреждениях Пскова пройдёт этим летом. Об этом в своём телеграм-канале сообщил глава города Борис Елкин.

Фото здесь и далее: телеграм-канал Бориса Елкина

«Лето, пока школьники на каникулах, а в детских садах мало воспитанников, – самое время провести ремонт в учреждениях образования. На многих объектах работы уже идут», — написал Борис Елкин.

До сентября проведут капремонт кровли в детском саду № 33 «Огонек», прачечной в детском саду № 51, медкабинета в детском саду № 31 «Росинка», кровли над пищеблоком детского сада № 27 «Аленушка» и плиточного покрытия у школы № 24.

Кроме того, планируется капитально отремонтировать туалеты в детском саду № 31 «Росинка» и доделать к началу учебного года ФОКОТ у школы № 20.

«Для повышения антитеррористической защищенности в шести учреждениях установят ограждение. В планах также поставить домофоны, распашные ворота, видеокамеры, турникеты, металлодетекторы в трёх детских садах и ограждение ещё в двух учреждениях», — добавил глава города.

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