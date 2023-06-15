В Бежаницах на месте демонтированных каруселей строят мини-футбольное поле

16:16, 15 июня 2023, ПАИ

Мини-футбольное поле с искусственным покрытием строят на месте демонтированных каруселей в посёлке Бежаницы. Об этом сообщает газета «Сельская новь».

В настоящее время подходит к завершению выемка грунта. Следующий этап – устройство щебёночного дренирующего слоя.

Причина демонтажа каруселей – износ аттракционов и несоответствие их требованиям безопасности, отметили в газете.

Строительство мини-футбольного поля проводится в рамках инициативного проекта, на который из областного бюджета выделено 2 млн 267 тысяч рублей. В рамках софинансирования – по 300 тысяч из районного и городского бюджетов, а также 322 тысячи рублей – спонсорские средства.