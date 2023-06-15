Культурный проект «Классика: история и современность» завершился в Псковской области

16:58, 15 июня 2023, ПАИ

V этап федерального проекта «Классика: история и современность» завершился в Печорах. Его организаторами выступили: Министерство культуры Российской Федерации, Центр кинофестивалей и международных программ при поддержке Департамента культуры Псковской области, администрация Печор, компания «КиноФокус». Об этом ПАИ сообщили организаторы.

Мероприятия проекта проходили в Центре культуры Печор, все они были бесплатными и их смогли посетить более 500 зрителей. «С большим успехом прошли концерты, посвященные 150-летию со дня рождения Сергея Рахманинова и 150-летию со дня рождения Фёдора Шаляпина. В исполнении вокалистов, лауреатов всероссийских и международных конкурсов Дарьи Клименко и Даниила Чернецова прозвучали произведения великих классиков русского музыкального искусства. Партию фортепиано исполнил Сергей Семенов», – рассказали организаторы.

В музыкально-литературном спектакле «С молитвою в душе…» в исполнении актрисы театра и кино Ирины Язвинской прозвучали произведения Анны Ахматовой, Марины Цветаевой, Александра Пушкина, Беллы Ахмадуллиной, Ивана Бунина.

«Особая манера исполнения актрисой поэтический лирики, удивительный подбор произведений в музыкальном сопровождении Сергея Семенова тронули сердца зрителей. Исполнителей долго не отпускали со сцены», – подчеркнули организаторы.

«Мы всегда с особым душевным трепетом приезжаем в Печоры. Необыкновенная духовная атмосфера этого места вдохновляет не только наших артистов, но и нас – организаторов. Проект «Классика: история и современность» проводится в Псковской области и в Печорах не первый год. Мы завершили путешествие мероприятий проекта по регионам России именно здесь. И это очень символично, и значит, что на следующий год мы приедем снова и познакомим жителей города с новыми артистическими талантами. До новых встреч и новых открытий!» – рассказала заслуженный деятель искусств РФ, президент Центра кинофестивалей и международных программ Татьяна Шумова.