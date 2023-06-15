Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Культура

Культурный проект «Классика: история и современность» завершился в Псковской области

V этап федерального проекта «Классика: история и современность» завершился в Печорах. Его организаторами выступили: Министерство культуры Российской Федерации, Центр кинофестивалей и международных программ при поддержке Департамента культуры Псковской области, администрация Печор, компания «КиноФокус». Об этом ПАИ сообщили организаторы.

Фото здесь и далее: организаторы V этапа федерального проекта «Классика: история и современность»

Мероприятия проекта проходили в Центре культуры Печор, все они были бесплатными и их смогли посетить более 500 зрителей. «С большим успехом прошли концерты, посвященные 150-летию со дня рождения Сергея Рахманинова и 150-летию со дня рождения Фёдора Шаляпина. В исполнении вокалистов, лауреатов всероссийских и международных конкурсов Дарьи Клименко и Даниила Чернецова прозвучали произведения великих классиков русского музыкального искусства. Партию фортепиано исполнил Сергей Семенов», – рассказали организаторы.

В музыкально-литературном спектакле «С молитвою в душе…» в исполнении актрисы театра и кино Ирины Язвинской прозвучали произведения Анны Ахматовой, Марины Цветаевой, Александра Пушкина, Беллы Ахмадуллиной, Ивана Бунина.

«Особая манера исполнения актрисой поэтический лирики, удивительный подбор произведений в музыкальном сопровождении Сергея Семенова тронули сердца зрителей. Исполнителей долго не отпускали со сцены», – подчеркнули организаторы.

«Мы всегда с особым душевным трепетом приезжаем в Печоры. Необыкновенная духовная атмосфера этого места вдохновляет не только наших артистов, но и нас – организаторов. Проект «Классика: история и современность» проводится в Псковской области и в Печорах не первый год. Мы завершили путешествие мероприятий проекта по регионам России именно здесь. И это очень символично, и значит, что на следующий год мы приедем снова и познакомим жителей города с новыми артистическими талантами. До новых встреч и новых открытий!» – рассказала заслуженный деятель искусств РФ, президент Центра кинофестивалей и международных программ Татьяна Шумова.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













15 июня 2023

Выставка в честь 225-летия Александра Горчакова открылась в Изборском музее
15 июня 2023

Культурный проект «Классика: история и современность» завершился в Псковской области
15 июня 2023

Митрополит Тихон отслужил литургию по случаю дня Киево-Братской иконы Божией Матери
15 июня 2023

Турист из Франции остался в восторге от Псковского музея
15 июня 2023

Новый экспонат на выставке «Предметный мир войны» представили в Псковском музее
14 июня 2023

Выставка псковской художницы откроется в центральной городской библиотеке
14 июня 2023

Пятилетие работы Музея Ганзы отметили в Порхове
14 июня 2023

Что показать детям на ярмарке «Виноград», рассказали гостям и жителям Пскова

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...