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Студенты ПсковГУ стали победителями Всероссийского конкурса рекламных проектов

Студенты 3-го курса направления «Реклама и связи с общественностью» ПсковГУ стали победителями Всероссийского конкурса студенческих работ «Лучший рекламный проект». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе университета.

Фото: пресс-служба ПсковГУ

В номинации «Лучший проект по созданию и продвижению бренда» диплом l степени получила проектная команда, в состав которой вошли Диана Михайлова, Алина Солохина, Мария Прокофьева, Максим Степанченко, Александр Сидоров, Анастасия Шашкина, Нелли Болтенко, Анна Смирнова, Анастасия Филиппова. Тема работы – «Брендинг малых территорий на примере Тямшанской волости Псковского региона». Научный руководитель – доцент кафедры филологии, коммуникаций и русского языка как иностранного Надежда Смирнова.

В номинации «Лучшая программа формирования имиджа территории» победу присудили проекту «Брендинг малых территорий на примере Карамышевской волости Псковского региона». В состав команды разработчиков вошли Дарья Шорникова, Анастасия Косыгина, Полина Антонова, Виктория Семенова, Валерия Никифорова, Юлия Родина, Элизабетта Первушина. Научные руководители – доцент кафедры филологии, коммуникаций и русского языка как иностранного Надежда Смирнова и старший преподаватель кафедры филологии, коммуникаций и русского языка как иностранного Мария Семёнова.

А также диплом l степени получила студентка Анастасия Филиппова в номинации «Лучший проект PR- кампании предприятия / мероприятия» с проектом «PR-продвижение молодёжной научной медиаэкспедиции «Наследие земли народа сето». Научный руководитель – доцент кафедры филологии, коммуникаций и русского языка как иностранного Надежда Смирнова.

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