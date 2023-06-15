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Общество

Владельцам маломерных судов в Псковской области рассказали, как не нарушить пограничный режим

С окончанием весеннего нерестового периода у рыб и снятием с 16 июня запрета на движение плавсредств с мотором по водоёмам Псковской области в акватории Псково-Чудского водоема увеличивается число правонарушителей пограничного режима. Об этом ПАИ сообщили в Погрануправлении ФСБ России по Псковской области.

В соответствии с правилами, учету в подразделении пограничного органа подлежат используемые в российской части вод пограничных рек, озер и иных водных объектов Российской Федерации (какими являются Псковское, Теплое и Чудское озера), в пределах которых установлен пограничный режим, российские маломерные суда, подлежащие государственной регистрации в реестре маломерных судов, подводные средства движения, подводные обитаемые и необитаемые аппараты и водолазные дыхательные аппараты.

Постановка на учет указанных судов осуществляется их собственниками, в том числе при смене собственников, до начала их эксплуатации посредством уведомления (рекомендуемый образец приведен в приложении № 4 к Правилам пограничного режима) по почте, факсимильной связи либо путем личного обращения в отделение в Гдове.

При личном обращении при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, а также документы на судно, которое будет ставиться на учет. При подаче уведомления о постановке на учет судна по почте либо факсимильной связи необходимо направлять копии документов, удостоверяющих личность, и копии документов на судно, которое будет ставиться на учет.

В целях соблюдения Правил пограничного режима и мер собственной безопасности при выходе судов из пунктов базирования на участки российской части вод лицо, управляющее судном, не позднее чем за 2 часа до выхода судна, по телефонной связи или радиосвязи обязано уведомить отделение в  Гдове о наименовании (номере) пункта базирования, регистрационном (бортовом) номере, названии судна, лице, управляющем судном, месте плавания, количестве человек на судне, времени выхода, предполагаемом времени возвращения.

Время пребывания граждан в акватории Псковского, Теплого и Чудского озер в пределах пограничной зоны разрешено только в светлое время суток (с восхода до захода солнца).

Более подробную информацию о порядке постановки на учет судов, используемых в акватории Псковско-Чудского водоема, порядке уведомления о выходе и возвращении судов (средств) в пункты базирования, а также о ведении промысловой, исследовательской, изыскательской и иной деятельности в акватории пограничных озер, можно получить, обратившись в отделение в Гдове по телефонам:

8 (8113) 12-32-53, 8 (8113) 13-31-30, 8 (8113) 12-30-72.

Для направления уведомлений: факс 8 (8113) 12-13-31; почтовый адрес:  Гдов, ул. Ленинградская, д. 9, индекс 181600.

 

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