Выставка в честь 225-летия Александра Горчакова открылась в Изборском музее

17:04, 15 июня 2023, ПАИ

Выставку, посвящённую 225-летию со дня рождения российского государственного деятеля, дипломата Александра Горчакова открыли 15 июня в Изборском музее-заповеднике на боевом ходе Изборской крепости, передаёт корреспондент ПАИ.

Открыл выставку руководитель представительства МИД в Пскове Сергей Ефименко.

«Дорогие друзья, этот день знаменателен для нас как для людей нашей страны, знаменателен для истории России. Но для нас он особо важен, как для дипломатической службы Российской Федерации. Мы сегодня отмечаем юбилей – 225 лет со дня рождения одного из величайших государственных деятелей, одного из величайших дипломатов нашей страны Александра Михайловича Горчакова.

Я хочу в первую очередь, конечно, поблагодарить директора музея Наталию Петровну [Наталию Дубровскую. – ПАИ] и весь музей, который своими усилиями помог создать эту выставку и оформить её», – сказал он.

Сергей Ефименко добавил, что на выставке представлены документы из архива внешней политики. «За это мы также очень благодарны нашему историко-документальному департаменту МИД. Конечно, невозможно с помощью одной выставки рассказать о жизненном пути такого великого человека. Но, тем не менее, я надеюсь, что это позволит людям познакомиться с основными вехами его профессиональной деятельности, крылатыми фразами, которые до сих пор сохраняются в умах и на языке российских граждан», – заключил Сергей Ефименко.

Экспозиция подготовлена совместными усилиями Государственного историко-архитектурного природного музея-заповедника «Изборск» и Представительства МИД России в Пскове с использованием документов Архива внешней политики Российской Империи и Государственного архива России.

Отметим, что выставка проводится в год празднования 30-летия со дня учреждения представительства МИД России в Пскове.