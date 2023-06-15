Псковичей приглашают на пробежку 16 июня

19:30, 15 июня 2023, ПАИ

Студенческий спортивный клуб «Псковские барсы» приглашает студентов на пробежку. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ПсковГУ.

Присоединиться к пробежке могут все желающие. Старт 16 июня в 16:00 у гребной базы «Ника».

«Спорт является не только полезным для здоровья занятием, но и настоящим бальзамом для усталой души. Физическая активность помогает снять стресс и напряжение, повышает настроение и улучшает работу мозга. А ещё регулярные занятия спортом способствуют улучшению памяти и концентрации внимания, что особенно важно во время сессии и перед экзаменами», – отметили организаторы мероприятия.