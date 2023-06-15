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Общество

«Магнит» и Псковская область подписали на ПМЭФ-2023 соглашение о сотрудничестве

Правительство Псковской области продолжает развивать и укреплять связи с федеральными торговыми сетями. 15 июня на площадке ПМЭФ-2023 заключено соглашение о сотрудничестве с торговой сетью «Магнит». Документ направлен на развитие и совершенствование розничной торговли, повышение уровня благоустройства торговых объектов, а также предусматривает проведение совместных мероприятий в поддержку региональных производителей. Подписи под документом поставили губернатор Псковской области Михаил Ведерников и заместитель генерального директора компании «Магнит» Руслан Исмаилов. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

«Магнит» продолжает развитие в Псковской области. Сейчас на территории региона работает 198 торговых точек разного формата. Кроме того, ритейлер развивает новый формат — дискаунтеры «Моя цена» — уже 11 таких объектов открыты в городе и области.

«Магнит» открывает магазины в том числе в отдаленных и малонаселённых районах. Так, магазины формата «у дома» и дискаунтеры работают в Невеле, Себеже, Новоржеве, Кунье.

«Руководство сети «Магнит» внимательно относится к покупателям и демонстрирует высокую социальную ответственность. Для нас важно, что сегодня не только крупные псковские производители, но и небольшие хозяйства реализуют свою продукцию через их магазины. Соглашение позволит и дальше поддерживать эту практику и помогать местным производителям с продвижением товаров», — прокомментировал подписанный документ губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Компания сотрудничает с 18 локальными поставщиками, и их товарооборот растёт. Объём поставок местных производителей в 2022 году в пределах региона составил около 2 млрд рублей, за пределы региона более 12 млрд рублей.

С 2022 года «Магнит» ввёл в ассортимент сети пять новых поставщиков, в том числе производителя хлебобулочных изделий «Предприятие слепых «Нива», греческую сыроварню «Тремпелис». Также компания несколько лет сотрудничает в рамках агроконтрактации с местным крестьянско-фермерским хозяйством, которое специализируется на выращивании картофеля.

Соглашение позволит участникам проекта получать помощь в продвижении своей продукции не только в рамках родного региона, но и поставлять продукцию в регионы Северо-Запада.

«Псковская область — значимый регион для развития нашей сети. Мы активно наращиваем сотрудничество с псковскими поставщиками, увеличивая их ассортимент и расширяя географию поставок, внедряем специальные упрощенные схемы работы для фермерских хозяйств для их ускоренного ввода в сеть. Уверен, соглашение будет способствовать дальнейшему развитию нашего партнёрства», — добавил Руслан Исмаилов.

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«Магнит» и Псковская область подписали на ПМЭФ-2023 соглашение о сотрудничестве
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