Оглашены предварительные результаты 28-го чемпионата России по воздухоплаванию

19:35, 15 июня 2023, ПАИ

Предварительные результаты 28-го чемпионата России по воздухоплавательному спорту огласили в Великих Луках. Об этом сообщается в Тelegram-канале «Воздухоплавание. Великие Луки».

Так, по итогам пяти спортивных полётов определена тройка лидеров: Дмитрий Жохов, Евгений Чубаров, Андрей Кульков.

Разрыв между участниками небольшой. Дмитрий Жохов, занимая первую строчку рейтинга, имеет у себя в копилке 14 286 очков. У Евгения Чубарова – 13 365.

Кроме того, сегодня будет определён победитель второго чемпионата Псковской области по воздухоплавательному спорту. Соревнования проводятся среди пилотов, которые зарегистрированы на территории региона.

За этот титул борются Евгений Чубаров, Владимир Богданов, Максим Валуев, Сергей Никитин, Евгений Кравченко, Екатерина Ларикова, Вадим Салцевич.