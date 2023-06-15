Вандалы повредили пешеходный мост в Опочке

18:54, 15 июня 2023, ПАИ

Поручни пешеходного моста повредили вандалы в Опочке, сообщила газета «Красный маяк».



Фото: Газета "Красный маяк"



Фото: Газета "Красный маяк"



Фото: Газета "Красный маяк"



Фото: Газета "Красный маяк"







«Буквально на днях кому-то помешали поручни, которыми оборудован спуск с подвесного моста. Прохожим вандалам показалось, что этот элемент конструкции речной переправы здесь неуместен», – отметили в сообщении газеты.