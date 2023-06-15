Вандалы повредили пешеходный мост в Опочке
Поручни пешеходного моста повредили вандалы в Опочке, сообщила газета «Красный маяк».
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Фото: Газета "Красный маяк"
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Фото: Газета "Красный маяк"
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Фото: Газета "Красный маяк"
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Фото: Газета "Красный маяк"
«Буквально на днях кому-то помешали поручни, которыми оборудован спуск с подвесного моста. Прохожим вандалам показалось, что этот элемент конструкции речной переправы здесь неуместен», – отметили в сообщении газеты.
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