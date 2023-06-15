Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Акция «Безопасность детства - 2023» проводится в Печорах

На период летних каникул в Печорском районе проводится акция «Безопасность детства - 2023», сообщила газета «Печорская правда».

Фото газеты "Печорская правда"

Администрация Печорского района информирует жителей Печорского района, Глав городского и сельских поселений, руководителей организаций, сельхозпредприятий, муниципальных образовательных учреждений и учреждений культуры о том, что с 1 июня 2023 года стартовала Всероссийская акция «Безопасность детства – 2023».

Её цель - объединение усилий всех заинтересованных структур и гражданского общества в вопросах профилактики и предупреждения чрезвычайных происшествий с детьми в период летних школьных каникул, в местах массового отдыха, скопления, досуга и развлечения детей и семей с детьми.

Администрациям сельских поселений, руководителям организаций и учреждений Печорского района необходимо провести весь комплекс профилактических мероприятий, предусмотренных Положением о проведении Всероссийской акции «Безопасность детства – 2023» и дополнительно провести мониторинг состояния детских игровых и спортивных площадок на территории сельских поселений с целью определения балансодержателей и минимизации количества бесхозяйственных объектов детского досуга.

Кроме этого, необходимо особое внимание обратить на заброшенные и недостроенные здания и сооружения, открытые люки и свободный доступ на объекты повышенного риска.Жителям Печорского района предлагается оперативно сообщать в органы местного самоуправления, а также по телефону 2-18-89 либо на электронный адрес: kdn@pechory.reg60.ru об опасных объектах, которые могут нести в себе угрозу жизни, здоровья и безопасности несовершеннолетних.

Телефон «Горячей линии» Уполномоченного по правам ребенка в Псковской области (8112) 299-159 (рабочие дни с 10.00 до 17.00).

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













15 июня 2023

Второе место заняли пограничники Псковской области в Чемпионате органов ФСР России Северо-Запада
15 июня 2023

Один подросток утонул, другого спасли из реки Великой
15 июня 2023

Псковавтодор приступил к замене асфальта в Печорском районе

15 июня 2023

Дмитрий Быстров отметил важность участия в марафоне «Всё для Победы!»
15 июня 2023

Названы основные площадки кинофестиваля «Западные ворота» в Пскове
15 июня 2023

Акция «Безопасность детства - 2023» проводится в Печорах
15 июня 2023

В Острове облагораживают территорию военно-исторического музея
15 июня 2023

Студенты ПсковГУ стали победителями всероссийского конкурса рекламных проектов

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...