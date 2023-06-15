Акция «Безопасность детства - 2023» проводится в Печорах

19:59, 15 июня 2023, ПАИ

На период летних каникул в Печорском районе проводится акция «Безопасность детства - 2023», сообщила газета «Печорская правда».

Администрация Печорского района информирует жителей Печорского района, Глав городского и сельских поселений, руководителей организаций, сельхозпредприятий, муниципальных образовательных учреждений и учреждений культуры о том, что с 1 июня 2023 года стартовала Всероссийская акция «Безопасность детства – 2023».

Её цель - объединение усилий всех заинтересованных структур и гражданского общества в вопросах профилактики и предупреждения чрезвычайных происшествий с детьми в период летних школьных каникул, в местах массового отдыха, скопления, досуга и развлечения детей и семей с детьми.

Администрациям сельских поселений, руководителям организаций и учреждений Печорского района необходимо провести весь комплекс профилактических мероприятий, предусмотренных Положением о проведении Всероссийской акции «Безопасность детства – 2023» и дополнительно провести мониторинг состояния детских игровых и спортивных площадок на территории сельских поселений с целью определения балансодержателей и минимизации количества бесхозяйственных объектов детского досуга.

Кроме этого, необходимо особое внимание обратить на заброшенные и недостроенные здания и сооружения, открытые люки и свободный доступ на объекты повышенного риска.Жителям Печорского района предлагается оперативно сообщать в органы местного самоуправления, а также по телефону 2-18-89 либо на электронный адрес: kdn@pechory.reg60.ru об опасных объектах, которые могут нести в себе угрозу жизни, здоровья и безопасности несовершеннолетних.

Телефон «Горячей линии» Уполномоченного по правам ребенка в Псковской области (8112) 299-159 (рабочие дни с 10.00 до 17.00).