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Общество

Псковавтодор приступил к замене асфальта в Печорском районе

В Печорском районе на автомобильной дороге «Неелово – Кудина Гора – Печоры» Псковавтодор приступил к замене дорожного покрытия на проезжей части. Об этом сообщил телеграм-канал «Официальный канал Псковской области».

Уложено более 50% выравнивающего слоя асфальтобетонного покрытия.

Ремонтируемый участок (км 35+566 – км 37+791) проходит по улице Заводской и через квартал Майский в городе Печоры. В этом году к нормативу будет приведено более 2 км дороги.

Ремонт ведется в рамках реализации нацпроекта «БКД». Стоимость контракта составляет около 52 млн рублей – средства выделены из областного бюджета.

На объекте задействовано 30 человек и 25 единиц техники. Специалистам предстоит завершить ремонт асфальтобетонного покрытия на проезжей части, восстановить укрепленные части обочин, отремонтировать пересечения, примыкания, укрепить обочины, восстановить искусственные неровности и обустроить тротуар.

Также будут выполнены работы по восстановлению существующих остановочных и посадочных площадок.

Срок окончания работ намечен на декабрь 2023 года.

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