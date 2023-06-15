Один подросток утонул, другого спасли из реки Великой

20:38, 15 июня 2023, ПАИ

Один подросток утонул, другого спасли из реки Великой, сообщил телеграм-канал «Псковская сводка».



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ













В Пскове, около улицы Советской Армии, в реке Великой, купалась компания подростков. В какой-то момент были потеряны из вида двое ребят. Для их поиска были вызваны на помощь друзья. Одного подростка удалось вызволить на берег живым. Оказавшиеся рядом двое военнослужащих провели реанимационные действия. Мальчик был госпитализирован в медучреждение.

Прибывшими спасителями было обнаружено тело другого подростка в реке.

На месте работают бригада скорой помощи, спасатели АСС, сотрудники полиции, следственно-оперативная группа.

Обстоятельства произошедшего выясняются.