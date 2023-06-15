Второе место заняли пограничники Псковской области в Чемпионате органов ФСР России Северо-Запада

20:59, 15 июня 2023, ПАИ

С 4 по 10 июня в Псковской области прошли Чемпионаты органов ФСБ России Северо-Западного федерального округа по служебно-прикладным видам спорта, посвящённые 100-летию физкультурно-спортивного Общества «Динамо». Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Псковской области.

В них приняли участие семнадцать команд. За пьедестал почета боролись действующие сотрудники, а также курсанты ведомственных образовательных организаций.

В командных состязаниях после упорной борьбы первое место в служебном двоеборье заняли представители Управления ФСБ России по Архангельской области. Лучшие результаты по лёгкой атлетике показали сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Республике Карелия. Также они стали лидерами в стрельбе из боевого стрелкового оружия. Второе место в этой дисциплине у Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.