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Общество

Доходы семей с детьми от продажи земельных участков освободят от уплаты НДФЛ

Доходы семей с детьми от продажи земельного участка могут быть освобождены от уплаты НДФЛ, сообщили в пресс-службе УФНС России по Псковской области.

Ключевым условием освобождения от уплаты налога является то, что на таком участке должно быть расположено жилое помещение, на которое также распространяется освобождение согласно федеральному закону от 29.11.2021 № 382-ФЗ.

Отметим, на освобождение земельного участка от налогообложения не влияет срок его нахождения в собственности у гражданина. Это распространяется только на то имущество, которое не использовалось в предпринимательской деятельности.

Также освобождаются от налогообложения доходы от продажи хозяйственных строений и сооружений, расположенных на продаваемом земельном участке. Нововведение распространяется и на те случаи, когда доходы от продажи земельного участка получает несовершеннолетний ребёнок из указанной семьи.

Данное освобождение применяется к доходам, полученным с 2023 года. Таким образом, при условии соблюдения перечисленных условий подавать декларацию 3-НДФЛ в 2024 году и последующие годы не нужно.

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