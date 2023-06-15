По факту травмы на производстве в Пыталово возбудили уголовное дело
Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда). Об этом сообщил корреспондент «Первого Псковского».
Сотрудник ООО «Тригорское» при производстве погрузочных работ на автомобильном погрузчике, находясь на крыше железнодорожного вагона, расположенного на территории промышленной зоны в городе Пыталово, получил телесные повреждения, в их числе травматическую ампутацию левой руки на уровне предплечья, закрытый перелом левой плечевой кости и лопатки.
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